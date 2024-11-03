Шадрин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1882 ст.
Дата смерти28.08.1937
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1882 ст.
Отец: Шадрин Михаил Матвеев
Согласно информации о браке из метрической книги - женился в 1904 году в 21 год, значит, год рождения 1883. В других источниках - год 1881 (https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/%D0%A4%D0... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Козюлино, Томский муниципальный район, Томская область
Крещение
31.01.1882 ст.
Восприемники: того же села (Нагорного Иштана) инородец Невфед Михайлов Тигичев и того же села крестьянская жена Анна Матвеева Лоскутова. Священник - Николай Покровский
Бракосочетание
23.01.1904 ст.
Нелюбинской волости села Нагорного Иштана крестьянин Иоаннъ Михайловъ Шадринъ, православного вероисповедания первым браком, 21 год и той же волости и села крестьянская дочь девица Иулиания Николаева ... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.
Дочь: Шадрина Татиана Ивановна
Мать ребёнка: Шадрина (Лоскутова) Ульяна Николаевна
Нелюбинской волости села Нагорного Иштана крестьянин Иванъ Михайловъ Шадринъ и законная жена его Улиания Николаева https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/Фонды/Ф.0009/О.1/Ф.9_О.1_Д.0116/0... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1906 ст.
Дочь: Куклина (Шадрина) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Шадрина (Лоскутова) Ульяна Николаевна
В метрической книге дата рождения 17.03.1906 г. (при жизни указано 30.03). Выдано свидетельство №066166 5 марта 1963 г. https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/Фонды/Ф.0009/О.1/Ф.9_О.1_Д.0... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1907
Мать ребёнка: Шадрина (Лоскутова) Ульяна Николаевна
https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/Фонды/Ф.0009/О.1/Ф.9_О.1_Д.0126/0875.jpg
Рождение ребёнка
16.08.1908
Дочь: Шадрина Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Шадрина (Лоскутова) Ульяна Николаевна
https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/Фонды/Ф.0009/О.1/Ф.9_О.1_Д.0126/0955.jpg
Рождение ребёнка
27.09.1909
Дочь: Шадрина Пелагея Иоанновна
Мать ребёнка: Шадрина (Лоскутова) Ульяна Николаевна
Феодоръ и Пелагея (близнецы) Села Нагорного Иштана крестьянин Иоаннъ Михайловъ Шадринъ и законная жена его Улиания Николаева https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/Фонды/Ф.0009/О.1/Ф.9_О... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1909
Мать ребёнка: Шадрина (Лоскутова) Ульяна Николаевна
Села Нагорного Иштана крестьянин Иоаннъ Михайловъ Шадринъ и законная жена его Улиания Николаева Феодоръ и Пелагея (близнецы) https://geno-dbase.ru/storage/Russian_Empire/Tomsk/Фонды/Ф.0009/О.1/Ф.9_О... Показать все
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Шадрина (Лоскутова) Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.1917 ст.
Дочь: Шадрина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шадрина (Лоскутова) Ульяна Николаевна
Села Нагорного Иштана крестьянин Иванъ Михайловъ Шадринъ и законная его жена Ульяна Николаева, оба православные. Выдано свидетельство 17.09.1935 г.
Арест
23.07.1937
Обвинение: КРД
Осуждение
07.08.1937
Статья: 58, п. 02 Приговор: ВМН (расстрел)
Смерть
28.08.1937
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Расстрелян https://ru.openlist.wiki/Шадрин_Иван_Михайлович_(1881)
Реабилитация осужденного
?.06.1989