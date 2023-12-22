Хютти (Пумалайнен) Вальборга Иосифовна
Место рождения
Дата рождения29.09.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1854
Муж: Инна Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1858
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Инна Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1860
Дочь: Катарина Иосифовна
Отец ребёнка: Инна Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1868
Сын: Инна Иосиф Иосифович
Отец ребёнка: Инна Иосиф Иванович
Бракосочетание
09.05.1882
Смерть
Неизвестно