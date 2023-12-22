Хютти (Пумалайнен) Вальборга Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хютти (Пумалайнен) Вальборга Иосифовна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.09.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1854

Муж: Инна Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1858

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Инна Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.11.1860

Дочь: Катарина Иосифовна

Отец ребёнка: Инна Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.07.1868

Сын: Инна Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Инна Иосиф Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.05.1882

Муж: Хютти Генрих Абрамович

Смерть
Неизвестно
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