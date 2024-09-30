Хютти Генрих Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.03.1847
Рождение ребёнка
28.04.1850
Мать ребёнка: Хютти (Инна) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
19.07.1859
Дочь: (Хютти) София Генриховна
Мать ребёнка: Хютти (Инна) Анна Андреевна
Бракосочетание
09.05.1882
Смерть
Неизвестно