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Хютти Генрих Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.03.1847

Жена: Хютти (Инна) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
28.04.1850

Сын: Хютти Петр Генрихович

Мать ребёнка: Хютти (Инна) Анна Андреевна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.07.1859

Дочь: (Хютти) София Генриховна

Мать ребёнка: Хютти (Инна) Анна Андреевна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.05.1882

Жена: Хютти (Пумалайнен) Вальборга Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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