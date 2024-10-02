Лисавина Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Семичева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Семичев Иван
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Семичева Капитолина Ивановна
Отец ребёнка: Семичев Иван
Рождение ребёнка
28.02.1929
Дочь: Маркова (Семичева) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Семичев Иван
Смерть
Неизвестно