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Семичев Иван

Место рождения

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Семичева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Лисавина Анна Семеновна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Семичева Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Лисавина Анна Семеновна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1929

Дочь: Маркова (Семичева) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лисавина Анна Семеновна

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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