Соколов Дарья Арсеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
03.03.1887
Сын: - Савин Романович
Отец ребёнка: - Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: - Минодора Романовна
Отец ребёнка: - Роман Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: - Александра Романовна
Отец ребёнка: - Роман Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Роман Алексеевич
Смерть
Неизвестно