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Соколов Дарья Арсеньевна

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Соколов Арсений Васильевич

Мать: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.03.1887

Сын: - Савин Романович

Отец ребёнка: - Роман Алексеевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: - Минодора Романовна

Отец ребёнка: - Роман Алексеевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: - Александра Романовна

Отец ребёнка: - Роман Алексеевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Роман Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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