Соколов Арсений Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1822
Бракосочетание
04.02.1844
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Соколов Василий Арсеньевич
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Соколов Максим Арсеньевич
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Соколов Дарья Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Соколова Пелагея Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Соколов Афанасий Арсеньевич
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Соколова Ефросиния-Афросинья Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Соколова Афанасья Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Рождение ребёнка
14.11.1865
Дочь: Соколов Екатерина Арсеньевна
Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно