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Соколов Арсений Васильевич

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.10.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1822

Отец: Соколов Василий Ефимович

Мать: Соколова Фекла Михайловна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1844

Жена: не указана

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Соколов Василий Арсеньевич

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Соколов Максим Арсеньевич

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Соколов Дарья Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Соколова Пелагея Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Соколов Федор Арсеньевич

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Соколов Афанасий Арсеньевич

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Соколова Ефросиния-Афросинья Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Соколова Афанасья Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1865

Дочь: Соколов Екатерина Арсеньевна

Мать ребёнка: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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