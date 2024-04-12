Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.07.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1827
Отец: - Алексей-Гурей -
Мать: - Дарья Карповна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Соколов Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Соколов Максим Арсеньевич
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Соколов Дарья Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Соколова Пелагея Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Соколов Афанасий Арсеньевич
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Соколова Ефросиния-Афросинья Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Соколова Афанасья Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1865
Дочь: Соколов Екатерина Арсеньевна
Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно