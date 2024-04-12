Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Марья Гурьяновна-Алексеевна

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.07.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1827

Отец: - Алексей-Гурей -

Мать: - Дарья Карповна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Соколов Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Соколов Максим Арсеньевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Соколов Дарья Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Соколова Пелагея Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Соколов Федор Арсеньевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Соколов Афанасий Арсеньевич

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Соколова Ефросиния-Афросинья Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Соколова Афанасья Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.11.1865

Дочь: Соколов Екатерина Арсеньевна

Отец ребёнка: Соколов Арсений Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Арсений Васильевич

Смерть
Неизвестно
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