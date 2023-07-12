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Насонов Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1934

Дата смерти

05.06.1976 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1959

Сын: Насонов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Насонова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1962

Дочь: Ускова Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Насонова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Валентина Васильевна

Смерть
05.06.1976 ст.