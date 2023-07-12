Насонов Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1934
Дата смерти05.06.1976 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1959
Сын: Насонов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Насонова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1962
Дочь: Ускова Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Насонова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1976 ст.