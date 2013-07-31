Насонова (Ермакова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1934
Дата смерти31.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1934
Рождение ребёнка
09.12.1959
Сын: Насонов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Насонов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.08.1962
Дочь: Ускова Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Насонов Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.2013