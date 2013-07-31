Насонова (Ермакова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова (Ермакова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1934

Дата смерти

31.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1934

Отец: Ермаков Василий Максимович

Мать: Ермакова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
09.12.1959

Сын: Насонов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Насонов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.08.1962

Дочь: Ускова Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Насонов Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насонов Дмитрий Григорьевич

Смерть
31.07.2013
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