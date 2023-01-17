Захарова (Гредусова) Марина Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Гредусова) Марина Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Гредусов Порфирий

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Муж: Захаров Алексей Романович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1877 ст.

Сын: Захаров Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Романович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1889 ст.

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Романович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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