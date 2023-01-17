Захарова (Гредусова) Марина Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Гредусов Порфирий
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1877 ст.
Сын: Захаров Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Романович
Рождение ребёнка
18.09.1889 ст.
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Романович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно