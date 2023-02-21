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Захаров Алексей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1858 ст.

Отец: Захаров Роман Несторович

Мать: Захарова Евдокия Семёновна

Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Жена: Захарова Марина Порфирьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1877 ст.

Сын: Захаров Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Марина Порфирьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1889 ст.

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Марина Порфирьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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