Захаров Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1858 ст.
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
02.11.1877 ст.
Сын: Захаров Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова Марина Порфирьевна
Рождение ребёнка
18.09.1889 ст.
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Марина Порфирьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно