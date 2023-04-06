Загорянский Василий Антипов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1897
Сын: Загорянский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Загорянская Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Загорянский Александр Васильев
Мать ребёнка: Загорянская Анастасия Григорьева
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно