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Загорянский Василий Антипов

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Место рождения

Уртазым, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загорянский Антип Филатов

Мать: Загорянская Варвара Алексеева

Уртазым, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.12.1897

Сын: Загорянский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Загорянская Анастасия Григорьева

Уртазым, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Загорянский Александр Васильев

Мать ребёнка: Загорянская Анастасия Григорьева

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загорянская Анастасия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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