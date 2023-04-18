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Загорянская Анастасия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1897

Сын: Загорянский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Загорянский Василий Антипов

Уртазым, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Загорянский Александр Васильев

Отец ребёнка: Загорянский Василий Антипов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загорянский Василий Антипов

Смерть
Неизвестно