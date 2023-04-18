Загорянская Анастасия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1897
Сын: Загорянский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Загорянский Василий Антипов
Уртазым, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Загорянский Александр Васильев
Отец ребёнка: Загорянский Василий Антипов
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно