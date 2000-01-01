Минай Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Ларион Никитин
Мать: Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Филипп Семенов
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Варвара Минаева
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Устинья Минаева
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Зиновья Минаева
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гаврилова
Смерть
Неизвестно