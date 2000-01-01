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Минай Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ларион Никитин

Мать: Наталья Гаврилова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Филипп Семенов

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Варвара Минаева

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Устинья Минаева

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Зиновья Минаева

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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