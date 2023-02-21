Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Филипп Семенов
Отец ребёнка: Минай Ларионов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Варвара Минаева
Отец ребёнка: Минай Ларионов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Устинья Минаева
Отец ребёнка: Минай Ларионов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Зиновья Минаева
Отец ребёнка: Минай Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минай Ларионов
Смерть
Неизвестно