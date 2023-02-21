Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Филипп Семенов

Отец ребёнка: Минай Ларионов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Варвара Минаева

Отец ребёнка: Минай Ларионов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Устинья Минаева

Отец ребёнка: Минай Ларионов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Зиновья Минаева

Отец ребёнка: Минай Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минай Ларионов

Смерть
Неизвестно
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