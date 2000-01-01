Наталья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Минай Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Никитин

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мефодий Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Никитин

Рождение ребёнка
1792

Сын: Федот Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Никитин

Смерть
Неизвестно
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