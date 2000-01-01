Наталья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Минай Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Никитин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мефодий Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Никитин
Рождение ребёнка
1792
Сын: Федот Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Никитин
Смерть
Неизвестно