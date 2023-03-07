Булатов Яков (Якушко) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Яков (Якушко) Михайлов

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Место рождения

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1620 и 1630

Дата смерти

Между 1688 и 1692

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1620 и 1630

Отец: Булатов Михаил Федоров

Мать: не указана

починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Булатов Григорий (Гришка) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Никольщина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Булатов Никифор (Микифорко) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Булатов Конан (Конанко) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Булатов Мартын Яковлев

Мать ребёнка: не указана

починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1688 и 1692
починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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