Булатов Яков (Якушко) Михайлов
Место рожденияпочинок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1620 и 1630
Дата смертиМежду 1688 и 1692
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1620 и 1630
Отец: Булатов Михаил Федоров
Мать: не указана
починок Офонки и Петрушки Булатовых, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Булатов Григорий (Гришка) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Никольщина, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Булатов Никифор (Микифорко) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Булатов Конан (Конанко) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Мать ребёнка: не указана
починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1688 и 1692
починок Верхобыстрецкой, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя