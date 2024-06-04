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Булатов Михаил Федоров

Место рождения

деревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1640

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Булатов Федор (Фетка)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Булатов Кондратий (Конашка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1620 и 1630

Сын: Булатов Яков (Якушко) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Булатов Степан (Стенка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1640

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