Булатов Михаил Федоров
Место рождениядеревня Заднее Шавегово, Сырьянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1640
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: Булатов Федор (Фетка)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Булатов Кондратий (Конашка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1620 и 1630
Сын: Булатов Яков (Якушко) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Булатов Степан (Стенка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1640