Юшков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Николай Николаевич

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Место рождения

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Юшков Николай Иванович

Мать: Юшкова Мария Гавриловна

Троицкий, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Образование
1867
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался во 2-м низшем отделении Вологодского Духовного училища. Правление училища известило мать о невозможности дальнейшего казенного содержания и предложило перевод в Тотемское духовное училище.
Смерть
Неизвестно
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