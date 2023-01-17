Юшков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Юшков Николай Иванович
Мать: Юшкова Мария Гавриловна
Образование
1867
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучался во 2-м низшем отделении Вологодского Духовного училища. Правление училища известило мать о невозможности дальнейшего казенного содержания и предложило перевод в Тотемское духовное училище.
Смерть
Неизвестно