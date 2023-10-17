Богданович Иосиф Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Богданович Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Богданович Иван Иосифович
Мать ребёнка: Богданович Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Богданович Акентий Иосифович
Мать ребёнка: Богданович Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Акулина Иосифовна
Мать ребёнка: Богданович Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья Иосифовна
Мать ребёнка: Богданович Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Богданович Алексей Иосифович
Мать ребёнка: Богданович Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Иосифовна
Мать ребёнка: Богданович Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно