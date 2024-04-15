Богданович (Стояновичева) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданович (Стояновичева) Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Богданович Иван Иосифович

Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Богданович Акентий Иосифович

Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Акулина Иосифовна

Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья Иосифовна

Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Богданович Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Иосифовна

Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданович Иосиф Фомич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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