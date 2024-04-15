Богданович (Стояновичева) Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Сын: Богданович Иван Иосифович
Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Богданович Акентий Иосифович
Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Акулина Иосифовна
Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья Иосифовна
Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Богданович Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Иосифовна
Отец ребёнка: Богданович Иосиф Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно