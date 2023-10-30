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Захаров Иван / Иоанн Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.07.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1896 ст.

Отец: Захаров Василий Матвеевич

Мать: Захарова Евдокия Ефимовна / Ефимьевна / Евфимьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.07.1896 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села уволенный в запас армии солдат Тимофей Матвеев и крест... Показать все
Бракосочетание
31.01.1918 ст.

Жена: Захарова Елизавета Илорионовна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: крестьяне села Рождествино Иван Николаев Захаров и Алексей Васильев Захаров. По невесте: крестьянин деревни Вёски Матвей Ильин и деревни Борисово Иван Малев Источник: Метричес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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