Захарова (Осипова) Елизавета Илорионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Осипова) Елизавета Илорионовна

Место рождения

Борисово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Переславский район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1918 ст.

Муж: Захаров Иван / Иоанн Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: крестьяне села Рождествино Иван Николаев Захаров и Алексей Васильев Захаров. По невесте: крестьянин деревни Вёски Матвей Ильин и деревни Борисово Иван Малев Источник: Метричес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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