Захарова (Осипова) Елизавета Илорионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1898 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1918 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: крестьяне села Рождествино Иван Николаев Захаров и Алексей Васильев Захаров. По невесте: крестьянин деревни Вёски Матвей Ильин и деревни Борисово Иван Малев Источник: Метричес... Показать все
Смерть
Неизвестно