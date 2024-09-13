Захарова Евдокия Ефимовна / Ефимьевна / Евфимьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Захарова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Дочь: Захарова Дария Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Сын: Захаров Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Дочь: Захарова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Дочь: (Захарова) Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Сын: Захаров Иван / Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Сын: Захаров Иван / Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Дочь: Захарова Феодосия / Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Сын: Захаров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Дочь: (Захарова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич
Сын: Захаров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич