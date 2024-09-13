Захарова Евдокия Ефимовна / Ефимьевна / Евфимьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Евдокия Ефимовна / Ефимьевна / Евфимьевна

Место рождения

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.10.1883 ст.

Муж: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: деревни Борисово крест. Николай Герасимов и села Алексина Павел Егоров, по невесте: села Насакина(?) крестьянин Иван Дементьев и села Кабанского(?) Михаил Абрамов Источник: ГА... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1884 ст.

Дочь: Захарова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 26.11.1884 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Николай Матвеевич [Захаров] и крестьянская доч... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1886 ст.

Дочь: Захарова Дария Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Матвеевна дата крещения - 04.03.1886 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Захаров Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Добавлен предположительно, документального подтверждения родства нет. Записи о рождении в 1886-1889 в Рождествино нет.
Рождение ребёнка
04.08.1890 ст.

Дочь: Захарова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.08.1890 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянин Николай Матвеевич и крестьянская дочь Евдок... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1893 ст.

Дочь: (Захарова) Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 24.05.1893 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Иван Николаевич и Евдокия Николаевна... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1895 ст.

Сын: Захаров Иван / Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.01.1895 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села крестьянские дети Иоанн Николаевич и Евдокия Николаевн... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1896 ст.

Сын: Захаров Иван / Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.07.1896 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Того же ведомства и села уволенный в запас армии солдат Тимофей Матвеевич и кре... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.

Дочь: Захарова Феодосия / Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 23.05.1899 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянская девица Екатерина Васильева Осипова Источник: ГАЯ... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1901 ст.

Сын: Захаров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.06.1901 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествена крестьянин Иоанн Николаевич Захаров Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.

Сын: Захаров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.10.1904 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Иоанн Васильевич Захаров и крестьянка Фекла М... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1907 ст.

Дочь: (Захарова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 23.09.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – при Сергее: села Рождествина крестьянин Иоанн Николаевич Захаров и кре... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1907 ст.

Сын: Захаров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Матвеевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
близнецы дата крещения - 23.09.1907 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – при Сергее: села Рождествина крестьянин Иоанн Николаевич Захаров и кре... Показать все
Смерть
Неизвестно

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