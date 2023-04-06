Алексеев Иван
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти09.01.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Алексеева Наталья Игнатьевна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1857
Сын: Алексеев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Наталья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Алексеев - Емельянов Никита Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Наталья Игнатьевна
Смерть
09.01.1891