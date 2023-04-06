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Алексеев Иван

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

09.01.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Алексеев Адриан Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Наталья Игнатьевна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексеев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Наталья Игнатьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Алексеев - Емельянов Никита Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Наталья Игнатьевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.01.1891
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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