Алексеева Наталья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти01.05.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
1857
Сын: Алексеев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
1874
Сын: Алексеев - Емельянов Никита Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван
Смерть
01.05.1899