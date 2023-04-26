Алексеева Наталья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Наталья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Алексеев Адриан Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Алексеев - Емельянов Никита Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1899
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область