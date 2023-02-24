Алексеев Адриан Иванович
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1838
Дата смерти27.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Алексеев Иван
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1862
Сын: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович
Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Полуянова Мария Алексеева
Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна
Рождение ребёнка
29.01.1872
Сын: Алексеев Вукол Адрианович
Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ирина Адриановна
Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна
Рождение ребёнка
02.06.1878
Сын: Алексеев Тимофей Адрианович
Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна
Смерть
27.05.1893