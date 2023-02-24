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Алексеев Адриан Иванович

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

27.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Алексеев Иван

Мать: Алексеева Наталья Игнатьевна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Алексеев - Аверьянов Иов (Аверкий) Адрианович

Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Полуянова Мария Алексеева

Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1872

Сын: Алексеев Вукол Адрианович

Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ирина Адриановна

Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Алексеев Тимофей Адрианович

Мать ребёнка: Алексеева Феона Семеновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.05.1893
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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