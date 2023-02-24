Степан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1832

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1832

Отец: Семен Антонович

Мать: Федосья Тимофеева

Смерть
1835
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