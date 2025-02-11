Устинья Михайловна
женский, родилась 1806, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.03.1835
Супруги
Семен Перес. В 1851 Г. Антонович1801 г.р.
Дети
Степан Семенович28.07.1832 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.05.1827
Рождение ребёнка
28.07.1832
Сын: Степан Семенович
Отец ребёнка: Семен Перес. В 1851 Г. Антонович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.03.1835