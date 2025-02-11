Устинья Михайловна 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Устинья Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1806, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.03.1835

Супруги
Семен Перес. В 1851 Г. Антонович1801 г.р.
Дети
Степан Семенович28.07.1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
13.05.1827

Муж: Семен Перес. В 1851 Г. Антонович

Рождение ребёнка
28.07.1832

Сын: Степан Семенович

Отец ребёнка: Семен Перес. В 1851 Г. Антонович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.03.1835

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