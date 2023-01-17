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Топоркова Матрона Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Топорков Александр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Топорков Иннокентий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Топорков Василий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Топорков Иннокентий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Топоркова Елизавета Иннокентьевна

Отец ребёнка: Топорков Иннокентий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Иннокентий Дмитриевич

Смерть
1916
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