Топоркова Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Топорков Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Топорков Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Топорков Василий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Топорков Иннокентий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Топоркова Елизавета Иннокентьевна
Отец ребёнка: Топорков Иннокентий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916