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Топорков Иннокентий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Топорков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Софронова Топоркова Евдокия Касьянова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Топорков Александр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Топоркова Матрона Павловна

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Топорков Василий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Топоркова Матрона Павловна

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Топоркова Елизавета Иннокентьевна

Мать ребёнка: Топоркова Матрона Павловна

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Топоркова Шендрик Александра Иннокентьевна

Мать ребёнка: Топоркова Александра Ивановна

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1965

Жена: Топоркова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топоркова Матрона Павловна

Смерть
1968
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