Топорков Иннокентий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1907
Сын: Топорков Александр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Топоркова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Топорков Василий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Топоркова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Топоркова Елизавета Иннокентьевна
Мать ребёнка: Топоркова Матрона Павловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Топоркова Шендрик Александра Иннокентьевна
Мать ребёнка: Топоркова Александра Ивановна
Бракосочетание
1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968