Омичовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омичовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Омичовъ Михаилъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Омичовъ Абрамъ

Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Омичовъ Емельянъ

Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Помыкалова Ирина

Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Омичовъ Акинфий

Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Омичовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Афимья дряхлая

Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омичова Стефанида Яковлева

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