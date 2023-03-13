Омичовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Омичовъ Михаилъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Омичовъ Абрамъ
Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Омичовъ Емельянъ
Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Помыкалова Ирина
Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Омичовъ Акинфий
Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Омичовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Афимья дряхлая
Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Омичова Стефанида Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно