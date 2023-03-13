Омичовъ Абрамъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Омичовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Сусева Настасья
Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Омичовъ Василий
Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Омичовъ Абрамъ
Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Омичовъ Леонтий
Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Омичовъ Фома
Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Омичовъ Федоръ
Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Омичовъ Акимъ
Мать ребёнка: Омичова Авдотья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Омичовъ Василий
Мать ребёнка: Омичова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Омичова Авдотья