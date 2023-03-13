Омичовъ Абрамъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омичовъ Абрамъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Омичовъ Иванъ

Мать: Омичова Стефанида Яковлева

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Сусева Настасья

Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Омичовъ Василий

Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Омичовъ Абрамъ

Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Омичовъ Леонтий

Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Омичовъ Фома

Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Омичовъ Федоръ

Мать ребёнка: Омичова Степанида Федотова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Омичовъ Акимъ

Мать ребёнка: Омичова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Омичовъ Василий

Мать ребёнка: Омичова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омичова Степанида Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омичова Авдотья

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