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Омичовъ Никифоръ

Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Омичовъ Иванъ

Мать: Омичова Стефанида Яковлева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область