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Омичовъ Никифоръ
Омичовъ Никифоръ
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Место рождения
Карауловка
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1773
Пол
Мужской
Отец
Омичовъ Иванъ
1737 г.р.
Мать
Омичова Стефанида Яковлева
1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Омичовъ Иванъ
Мать:
Омичова Стефанида Яковлева
Карауловка
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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