Зыков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Николай Николаевич

Зыков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.

Дети

1855 г.р.
1857 г.р.
Скрыто настройками приватности
1865 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Зыков Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Акилина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Зыков Филипп Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зыкова Настасья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Зыков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.