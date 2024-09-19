Зыков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Зыков Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Зыкова Настасья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Зыкова Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно