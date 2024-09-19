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Зыков Василий Николаевич

Место рождения

Петровск-Забайкальский

Дата рождения

1865

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1824 г.р.

Жена

1864 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Зыков Николай Николаевич

Мать: Зыкова Акилина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.09.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зыкова (Меньшикова) Анна Осиповна

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
1943

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