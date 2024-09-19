Зыков Василий Николаевич
Место рожденияПетровск-Забайкальский
Дата рождения1865
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Зыков Николай Николаевич
Мать: Зыкова Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1886
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
17.09.1905
Рождение ребёнка
1913
Смерть
1943