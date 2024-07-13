Дергунова Татьяна Карповна
Место рождения
Дата рожденияДо 1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.
Восприемник
23.07.1914 ст.
В семье илецкого мещанина Алексея Васильевича Сапожникова и законной жены его Анны Карповны (в девичестве Дергунова, дочь Карпа Васильевича), оба православных, родился 22.07.1914, крещен 23.07.1914, с... Показать все
Смерть
Неизвестно