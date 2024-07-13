Дергунова Татьяна Карповна До 1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дергунова Татьяна Карповна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

До 1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 или 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
До 1900 ст.

Отец: Дергунов Карп Васильевич

Мать: Дергунова Матро(е)на Давы(и)довна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемник
23.07.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье илецкого мещанина Алексея Васильевича Сапожникова и законной жены его Анны Карповны (в девичестве Дергунова, дочь Карпа Васильевича), оба православных, родился 22.07.1914, крещен 23.07.1914, с... Показать все
Смерть
Неизвестно

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