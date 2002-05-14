Царегородцева (Пуршева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царегородцева (Пуршева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1956

Отец: Пуршев Николай Кузьмич

Мать: Пуршева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
09.02.1984

Дочь: Царегородцева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.02.1984

Дочь: Царегородцева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чечурина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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