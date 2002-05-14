Царегородцева (Пуршева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1956
Рождение ребёнка
09.02.1984
Дочь: Царегородцева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1984
Дочь: Царегородцева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чечурина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности