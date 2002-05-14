Пуршева (Бурмистрова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуршева (Бурмистрова) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1922

Дата смерти

14.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1922

Отец: Бурмистров Михаил Никитович

Мать: Шибаршина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуршев Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
06.09.1950

Сын: Пуршев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Пуршев Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
22.09.1952

Сын: Пуршев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Пуршев Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Царегородцева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пуршев Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуршев Николай Кузьмич

Смерть
14.05.2002
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