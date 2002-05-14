Пуршева (Бурмистрова) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1922
Дата смерти14.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1922
Рождение ребёнка
14.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуршев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
06.09.1950
Сын: Пуршев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Пуршев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
22.09.1952
Отец ребёнка: Пуршев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Царегородцева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пуршев Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.2002