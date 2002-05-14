Пуршев (Кукин) Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1922
Дата смерти01.09.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1922
Отец: Кукин Кузьма
Мать: Кукина Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
14.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуршева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
06.09.1950
Сын: Пуршев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Пуршева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
22.09.1952
Мать ребёнка: Пуршева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1956
Дочь: Царегородцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Пуршева Елизавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1976