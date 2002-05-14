Пуршев (Кукин) Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуршев (Кукин) Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1922

Дата смерти

01.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1922

Отец: Кукин Кузьма

Мать: Кукина Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
14.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуршева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
06.09.1950

Сын: Пуршев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Пуршева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
22.09.1952

Сын: Пуршев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Пуршева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
22.04.1956

Дочь: Царегородцева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Пуршева Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуршева Елизавета Михайловна

Смерть
01.09.1976
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