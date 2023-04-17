Панкова Евфимия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1821
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Панкова Авдотья Ефимовна
Отец ребёнка: Панков Устин Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панков Устин Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1863 ст.
Дочь: Панкова Елена Устиновна
Отец ребёнка: Панков Устин Ефимович
Рождение ребёнка
20.05.1864 ст.
Дочь: Панкова Елена Устиновна
Отец ребёнка: Панков Устин Ефимович
Смерть
Неизвестно