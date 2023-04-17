Панкова Евфимия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Евфимия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1823 г.р.

Дети

1850 г.р.
Скрыто настройками приватности
1863 г.р.
1864 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1821

Муж: Панков Устин Ефимович

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Панкова Авдотья Ефимовна

Отец ребёнка: Панков Устин Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панков Устин Ефимович

Рождение ребёнка
14.05.1863 ст.

Дочь: Панкова Елена Устиновна

Отец ребёнка: Панков Устин Ефимович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1864 ст.

Дочь: Панкова Елена Устиновна

Отец ребёнка: Панков Устин Ефимович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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