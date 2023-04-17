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Панков Андрей (Андриан) Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.

Отец: Панков Устин Ефимович

Мать: Панкова Евфимия Герасимовна

Рождение ребёнка
13.04.1881 ст.

Дочь: Лукоянова Агапия Андреева

Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1883

Сын: Панков Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1885 ст.

Сын: Панков Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1886 ст.

Сын: Панков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1894 ст.

Дочь: Панкова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова

Рождение ребёнка
31.07.1896 ст.

Сын: Панков Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Феодосия Андрианова

Смерть
Неизвестно
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