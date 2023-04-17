Панков Андрей (Андриан) Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861 ст.
Отец: Панков Устин Ефимович
Рождение ребёнка
13.04.1881 ст.
Дочь: Лукоянова Агапия Андреева
Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова
Рождение ребёнка
08.08.1883
Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова
Рождение ребёнка
20.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова
Рождение ребёнка
16.10.1886 ст.
Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова
Рождение ребёнка
10.03.1894 ст.
Дочь: Панкова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова
Рождение ребёнка
31.07.1896 ст.
Мать ребёнка: Панкова Феодосия Андрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно