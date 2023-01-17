Матвей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Филиппович

Матвей Филиппович

avatar

Место рождения

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Филипп Потапович

Мать: не указана

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Агафон Матвеевич

Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Меркурьевна

Место жительства
Неизвестно
Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1780
Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close