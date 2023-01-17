Матвей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Филипп Потапович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Агафон Матвеевич
Мать ребёнка: Феодосия Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Меркурьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1780