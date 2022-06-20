Филипп Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Сын: Семен Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лука Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Матвей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дарья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно