Филипп Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Семен Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Лука Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Матвей Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дарья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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