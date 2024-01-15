Агафья Агапова
Место рожденияд.Макеевская, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Макеевская, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Бракосочетание
31.01.1819
Муж: Сергей Егоров
Церковь с.Ворожебское
Рождение ребёнка
08.07.1822
Сын: Лаврентий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Егоров
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Авдотья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Егоров
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Егоров
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иосиф Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Егоров
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
01.04.1834
Дочь: Марья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Егоров
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Феодосия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Егоров
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Егоров
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Егоров
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Смерть
Неизвестно