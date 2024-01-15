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Агафья Агапова

Место рождения

д.Макеевская, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Макеевская, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Бракосочетание
31.01.1819

Муж: Сергей Егоров

Церковь с.Ворожебское
Рождение ребёнка
08.07.1822

Сын: Лаврентий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Егоров

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Егоров

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Егоров

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иосиф Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Егоров

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
01.04.1834

Дочь: Марья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Егоров

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Феодосия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Егоров

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Егоров

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Егоров

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Смерть
Неизвестно
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