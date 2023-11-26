Тутиков Прохор Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТутиков Прохор Елисеевич

Тутиков Прохор Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тутик Елесей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тутик Иосиф

Мать ребёнка: Тутикова Оксана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тутик Яков Прохорович

Мать ребёнка: Тутикова Оксана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тутик Андрей Прохорович

Мать ребёнка: Тутикова Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутик Петр Прохорович

Мать ребёнка: Тутикова Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутик Иван Прохорович

Мать ребёнка: Тутикова Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тутикова Оксана

Смерть
1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close