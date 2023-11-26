Тутиков Прохор Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тутик Елесей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тутик Иосиф
Мать ребёнка: Тутикова Оксана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Тутикова Оксана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Тутикова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тутикова Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тутикова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тутикова Оксана
Смерть
1934