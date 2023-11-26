Тутикова Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Тутиков Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947