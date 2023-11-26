Тутикова Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутикова Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тутиков Иосиф Прохорович

Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тутиков Яков Прохорович

Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тутиков Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутиков Петр Прохорович

Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутиков Иван Прохорович

Отец ребёнка: Тутиков Прохор Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутиков Прохор Елисеевич

Смерть
1947
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