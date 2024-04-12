Тергохова Сигклитикия Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Исходя из возраста, указанного в брачном обыске.
Бракосочетание
20.01.1871 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: крестьяне деревни Мало-Чиковской Семен Марков и Абрам Севастьянов Зайковых. По невесте: крестьяне деревни Верх-Чиковской Иван Спиридонов и Онисим Иванов Васильевых.
Место жительства
После 20.01.1871 ст.
Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно