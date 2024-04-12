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Тергохова Сигклитикия Спиридоновна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1812 по 1816 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Васильев Спиридон Иванович

Мать: Васильева Мариамна Герасимовна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из возраста, указанного в брачном обыске.
Бракосочетание
20.01.1871 ст.

Муж: Тергохов Корнелий Кондратьевич

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: крестьяне деревни Мало-Чиковской Семен Марков и Абрам Севастьянов Зайковых. По невесте: крестьяне деревни Верх-Чиковской Иван Спиридонов и Онисим Иванов Васильевых.
Место жительства
После 20.01.1871 ст.
Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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