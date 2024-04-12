Тергохов Корнелий Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Исходя из возраста, указанного в брачном обыске.
Бракосочетание
20.01.1871 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: крестьяне деревни Мало-Чиковской Семен Марков и Абрам Севастьянов Зайковых. По невесте: крестьяне деревни Верх-Чиковской Иван Спиридонов и Онисим Иванов Васильевых.
Место жительства
Неизвестно
Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область