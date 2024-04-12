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Тергохов Корнелий Кондратьевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Исходя из возраста, указанного в брачном обыске.
Бракосочетание
20.01.1871 ст.

Жена: Тергохова Сигклитикия Спиридоновна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители по жениху: крестьяне деревни Мало-Чиковской Семен Марков и Абрам Севастьянов Зайковых. По невесте: крестьяне деревни Верх-Чиковской Иван Спиридонов и Онисим Иванов Васильевых.
Место жительства
Неизвестно
Малый Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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